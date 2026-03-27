В МВД рассказали о задержании полуголого пермяка с ножом и пеной изо рта

В ГУ МВД России по Пермскому краю подробнее рассказали сайту perm.aif.ru о задержании полуголого пермяка с ножом и пеной изо рта.
Инцидент, о котором сообщили очевидцы в местном телеграм-канале, произошёл на улице Уральской, 85. На опубликованных видеозаписях запечатлено задержание пермяка, находившегося в неадекватном состоянии: он находится в наручниках, кричит и пытается пнуть полицейского. При этом в его руках остаётся предмет, похожий на нож.
«Сотрудники отдела полиции Мотовилихинского района города Перми задержали мужчину, который находился в общественном месте в состоянии, не позволяющем адекватно воспринимать окружающую обстановку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины подобного поведения гражданина», — сообщили сайту perm.aif.ru в краевом МВД.