Полиция рассказала о поисках убийцы предпринимателя в Шахунье

Меры к раскрытию убийства 60-летнего местного жителя принимают в Шахунье, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Тело погибшего предпринимателя с огнестрельными ранениями было обнаружено в доме по улице Комсомольская. Ранее было опубликовано видео с места убийства.
Собака провела следственно-оперативную группу по следу предполагаемого преступника до ближайшей автодороги, после чего след оборвался. При этом эксперту-криминалисту удалось разыскать по пути следования вещественные доказательства.
Ведется поиск свидетелей, злоумышленника ищут.