Замглавы администрации Нижегородского района объяснил причину схода грунта

Первый заместитель главы администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода Родион Учаев прокомментировал ситуацию со сходом грунта на одном из склонов Зеленского съезда.
По его словам, причиной произошедшего предварительно называют последствия аномально снежной зимы: почва не успела как следует промерзнуть и оказалась сильно насыщена влагой, что и могло привести к оползню.
На месте работают порядка 10 единиц техники — комбинированные дорожные машины, самосвалы и другая техника. Параллельно специалисты управления инженерной защиты территорий и сотрудники ГОЧС обследуют соседние участки склона, чтобы оценить риск повторных сходов грунта.
Для безопасности движение на участке частично ограничат, а техника продолжит работать и в ночное время. Водителям предложены маршруты объезда.
Отмечается, что с середины марта специалисты регулярно осматривают потенциально опасные склоны и зоны подтопления. Также ведутся работы по очистке склонов от снега и воды. По оценке специалистов, именно эти меры помогли избежать более серьезных последствий.