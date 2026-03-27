Виновника смертельной аварии в городе Лиски Воронежской области заключили под стражу

Как известно, 25 марта подросток погиб и трое пострадали в ДТП с «Хендай» в воронежских Лисках. 26 марта следственные органы СК РФ по Воронежской области в отношении 23-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, покинувшим место ДТП). Напомним, что виновник ДТП скрылся с места аварии, не сообщив о случившемся в «скорую» и полицию.