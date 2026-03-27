Труп младенца обнаружен на свалке в Дагестане, в убийстве подозревают мать

В Дагестане был обнаружен труп новорожденного на мусорной свалке в пригороде Хасавюрта в четверг, 26 марта. Об этом сообщает «КП-Северный Кавказ».
После жуткой находки очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов на место ЧП. Позднее выяснилось, что новорожденный умер насильственной смертью. По факту произошедшего Следственным комитетом России по Дагестану было возбуждено уголовное дело.
Источник сообщает, что тело найденного младенца было завернуто в женское платье, личность которой остается неизвестной. Именно ее правоохранители подозревают в убийстве новорожденного. Обстоятельства произошедшего уточняются, назначено проведение ряда экспертиз.
Ранее KP.RU сообщал, что в Бурятии новорожденный погиб из-за невнимательности матери, которая уснула во время кормления ребенка. После произошедшего женщина пыталась инсценировать несчастный случай.