44-летняя пассажирка Volkswagen погибла в ДТП с фурой под Смолевичами

27 марта произошло ДТП со смертельным исходом в Смолевичском районе, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Трагедия произошла около 15.30 на 380 км автодороги М-1 «Брест — Минск — граница РФ». Правоохранители рассказали, что 31-летний житель Брестской области управлял седельным тягачом DAF в сцепке с прицепом. Когда он двигался в направлении РФ в крайней правой полосе движения, то совершил наезд на стоявший на обочине автомобиль Volkswagen Sharan. За рулем легковушки был 65-летний местный житель.
«В результате ДТП пассажир Volkswagen, 44-летняя минчанка, скончалась на месте происшествия. Водитель с полученными травмами госпитализирован», — сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Причины и условия совершения ДТП устанавливаются.
