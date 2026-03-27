Подросток погиб на станции Тушинская МЦД-2

Подросток погиб на станции МЦД Тушинская. Его зажало между платформой и поездом, извлекать тело пришлось спасателям. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщило Агентство городских новостей «Москва».
— Движение поездов в сторону Подольска приостанавливалось, но уже возобновлено, — говорится в публикации.
22 марта на станции МЦД «Минская» машинист поезда не заметил, что двери зажали рюкзак 17-летнего подростка, и его протащило около 500 метров. Спасатели обнаружили пострадавшего в тяжелом состоянии. Уточнялось, что он получил тяжелую травму живота.
27 февраля мужчина упал на рельсы на станции московского метро «Краснопресненская». Его смогли подняли на платформу. Сообщалось, что с ним после этого провели беседу силовики.