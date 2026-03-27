Подросток погиб на станции Тушинская МЦД-2

22 марта на станции МЦД «Минская» машинист поезда не заметил, что двери зажали рюкзак 17-летнего подростка, и его протащило около 500 метров. Спасатели обнаружили пострадавшего в тяжелом состоянии. Уточнялось, что он получил тяжелую травму живота.