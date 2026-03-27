Мошенники начали атаковать волгоградцев через стационарные телефоны

По данным главка МВД по Волгоградской области, аферисты выбирают своей целью чаще пожилых людей. Созваниваясь с ними, представляются родственниками, которым срочно требуется финансовая помощь и не стесняются использовать дипфейки голосов родных для пенсионеров людей. На руку злоумышленникам играет отсутствие определителя номера в стационарных телефонах.