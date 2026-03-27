На станции МЦД-2 Тушино человек получил травмы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Электрички на втором Московском центральном диаметре (МЦД) следуют с опозданиями из-за травмирования пассажира на станции Тушино. Об этом сообщили ТАСС в МЖД.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в 19:07 в районе станции Тушино МЦД-2 произошло травмирование электропоездом № 7346 Нахабино — Подольск человека, который, по предварительной информации, нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре. На период оказания помощи движение поездов было организовано по соседнему пути», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в 20:00 движение поездов по обоим путям было восстановлено. В настоящее время несколько пригородных поездов дальних маршрутов следуют в сторону Москвы и в область с незначительным отклонением от графика. Электропоезда МЦД-2 следуют с установленным интервалом.