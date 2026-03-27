Reuters: Связанные с Ираном хакеры взломали личную почту главы ФБР

К атаке причастна группировка Handala Hack Team. Представитель Минюста США подтвердил, что почта Пателя была взломана, опубликованные материалы, по всей видимости, подлинные.
Ранее Кэш Патель предупреждал о масштабных кибератаках на американских чиновников. По его словам, хакеры, которых в Вашингтоне связывают с российскими спецслужбами, целенаправленно атакуют пользователей мессенджера Signal — в зоне риска находятся действующие и бывшие госслужащие, военные и журналисты.
