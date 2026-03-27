Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Связанные с Ираном хакеры взломали личную почту главы ФБР

Хакерская группа, которую связывают с Ираном, заявила о взломе личной электронной почты директора ФБР Кэша Пателя. Как сообщает Reuters, злоумышленники опубликовали в интернете фотографии главы бюро и другие документы.

Источник: Life.ru

К атаке причастна группировка Handala Hack Team. Представитель Минюста США подтвердил, что почта Пателя была взломана, опубликованные материалы, по всей видимости, подлинные.

Ранее Кэш Патель предупреждал о масштабных кибератаках на американских чиновников. По его словам, хакеры, которых в Вашингтоне связывают с российскими спецслужбами, целенаправленно атакуют пользователей мессенджера Signal — в зоне риска находятся действующие и бывшие госслужащие, военные и журналисты.

Биография Кэша Пателя
Директор ФБР, адвокат, экс-советник и агент правительства — Кэш Патель начинал карьеру как федеральный прокурор и сыграл ключевую роль в деле Дональда Трампа. Рассказываем об основных этапах биографии американского адвоката.
Читать дальше