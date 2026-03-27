Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ сообщили о более чем 300 раненных в войне с Ираном американских военных

Более 300 американских военнослужащих получили ранения в ходе военной операции против Ирана. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника.

Источник: U.S. Army

По его данным, 303 военнослужащих пострадали, из них 10 находятся в критическом состоянии. Большинство получили черепно-мозговые травмы.

«Большинство ранений были нанесены иранскими ударными дронами-камикадзе и взрывными боеприпасами. Военнослужащие получили ранения от взрывов поблизости», — говорится в докладе.

Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на подсчеты бывшего главного финансового контролера Пентагона Элейн Маккаскер сообщила, что за время войны США и Израиля против Ирана Соединенные Штаты потеряли военное оборудование на миллиарды долларов. Отмечается, что основная часть ущерба была нанесена иранскими баллистическими ракетами и беспилотниками.

