Над Воронежской областью опасность атаки вражеских беспилотников объявили 27 марта вечером

Губернатор Гусев призывает сохранять спокойствие.

Источник: Комсомольская правда

В 21:04 27 марта в Воронежской области объявили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

— Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове, — заверил глава региона.

Чиновник призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Напомним, что в предыдущий раз над регионом режим атаки беспилотников действовал более 20 часов — с 11:13 26 марта до 7:27 27 марта. А в ночь с 20 на 21 марта в небе над четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены семь дронов.

