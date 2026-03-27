Над Воронежской областью опасность атаки вражеских беспилотников объявили 27 марта вечером

В 21:04 27 марта в Воронежской области объявили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
— Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове, — заверил глава региона.
Чиновник призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
Напомним, что в предыдущий раз над регионом режим атаки беспилотников действовал более 20 часов — с 11:13 26 марта до 7:27 27 марта. А в ночь с 20 на 21 марта в небе над четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены семь дронов.
