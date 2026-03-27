Волжанка пошла под статью из-за 300 тысяч, которые выманила у свекрови

В Руднянском районе прокурор утвердил обвинение в отношении 30-летней волжанки, которая обманула собственную свекровь. Подробностями поделились в прокуратуре Волгоградской области.
Как выяснили оперативники, женщина в социальных сетях разыскала мать своего мужа, с которой он не общался. Установив контакт с пенсионеркой, фигурантка пообещала ей помочь купить жилье и переехать поближе к сыну в Волжский. Под этим предлогом за несколько месяцев 2024 года она вытянула у пожилой женщины 300 тысяч рублей, но делать ничего не собиралась.
Свою вину невестка-аферистка признала и теперь ей грозит уголовное наказание по статье «мошенничество».
