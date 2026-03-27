В Геленджике мужчина поступил в больницу с ОРВИ и умер из-за пробитой артерии

А в одной из китайских клиник пациент пролежал внутри томографа почти шесть часов после того, как медперсонал попросту забыл о его существовании. Инцидент произошёл в отделении лучевой диагностики — врачи сменились, не проверив, покинул ли мужчина аппарат, и спокойно разошлись. Обнаружили незадачливого больного лишь спустя почти шесть часов, когда он сам начал подавать признаки жизни из замкнутого пространства.