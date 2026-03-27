Тело младенца с признаками насильственной смерти найдено на свалке в Дагестане

Ранее в Петропавловске-Камчатском полиция продолжает поиски женщины, причастной к гибели новорождённого, чье тело было обнаружено на мусорном полигоне 6 марта 2024 года. За помощь в раскрытии преступления и установлении виновных назначено вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Младенец, доношенный и родившийся живым, предположительно, погиб от переохлаждения; его тело было завернуто в пододеяльник с леопардовым принтом.