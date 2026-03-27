Житель Ростовской области получил семь лет за убийство из-за места для рыбалки

В Ростовской области суд приговорил местного жителя к семи годам колонии за убийство из-за места для рыбалки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по региону.
«В отношении фигуранта назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, инцидент произошел в июне 205 года. Тело погибшего мужчины было обнаружено в автомобиле на обочине дороги в Цимлянском районе. Позднее следователи установили, что осужденный убил мужчину, несколько раз выстрелив в него из пневматической винтовки. Причиной конфликта с летальным исходом стал спор из-за места для рыбалки.
