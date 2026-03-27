Крупную колонию строгого режима распускают в Камышине ради оптимизации

В рамках оптимизации работы учреждений пенитенциарной системы в Камышине стартовал процесс ликвидации колонии строгого режима № 24, сообщает Управление ФСИН по Волгоградской области.
Заключенных из других регионов перенаправят отбывать наказание по месту прописки. По словам сотрудников ведомства, отбытие наказания ближе к дому способствует последующему социальному контролю и облегчает социализацию осужденных после завершения срока.
Имущество ликвидируемого исправительного учреждения перейдет ИК № 5 в том же Камышине.
Ранее родители волгоградца Никиты Журавеля «потеряли» сына, который продолжает отбывать наказание за сожжение Корана.