Сборную Украины по футболу ограбили перед матчем за выход на ЧМ

В Испании неизвестные ограбили сборную Украины по футболу перед полуфинальным матчем стыкового раунда за право выхода на чемпионат мира 2026 года, передает Record.
«Сборная Украины по футболу, чья мечта о выступлении на чемпионате мира 2026 года рухнула после поражения от Швеции со счетом 3:1, была ограблена», — указано в материале.
По данным портала, сборную Украины ограбили в отеле, когда спортсменов не было в номерах. У них украли 1800 евро (около 170 тысяч рублей), часы и другие ценности.
