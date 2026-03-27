Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборную Украины по футболу ограбили перед матчем за выход на ЧМ

У сборной Украины по футболу украли 1800 евро, часы и другие ценности.

Источник: Freepik

В Испании неизвестные ограбили сборную Украины по футболу перед полуфинальным матчем стыкового раунда за право выхода на чемпионат мира 2026 года, передает Record.

«Сборная Украины по футболу, чья мечта о выступлении на чемпионате мира 2026 года рухнула после поражения от Швеции со счетом 3:1, была ограблена», — указано в материале.

По данным портала, сборную Украины ограбили в отеле, когда спортсменов не было в номерах. У них украли 1800 евро (около 170 тысяч рублей), часы и другие ценности.

Ранее сообщалось, что туристка из Китая подверглась изнасилованию и была ограблена в ходе турпоездки на Бали.