ТАСС: Тимур Иванов заключил досудебное соглашение по второму делу о коррупции

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня 2024 года стало известно о его увольнении. 1 июля 2025 года Московский городской суд по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей. Сейчас окончено следствие по второму делу в его отношении — по трем эпизодам получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия. Вину Иванов не признает.