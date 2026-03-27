ТАСС: Тимур Иванов заключил досудебное соглашение по второму делу о коррупции

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и его защита ознакомились с материалами уголовного дела о трех эпизодах получения взяток в особо крупном размере, отмывании денег в особо крупном размере, а также в незаконном хранении оружия. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, Иванов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве взамен на изменение ему квалификации с вмененных ему преступлений на злоупотребление должностными полномочиями.

Источник: Пресс-служба Басманного районного суда

«Иванов и его адвокаты подписали документ об ознакомлении с материалами второго уголовного дела, которое в ближайшее время направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В случае, если надзорный орган не усмотрит никаких нарушений, дело направят в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый подписал досудебное соглашение о сотрудничестве с условием, что вмененные ему преступления следствие квалифицирует как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, Иванов обязуется сообщить следователям о совершении преступлений со стороны нескольких должностных лиц, а также о незаконно нажитом ими имуществе, «что позволит правоохранителям взыскать в бюджет РФ нажитую незаконным способом собственность коррупционеров».

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня 2024 года стало известно о его увольнении. 1 июля 2025 года Московский городской суд по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей. Сейчас окончено следствие по второму делу в его отношении — по трем эпизодам получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия. Вину Иванов не признает.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше