Дезертиры ВСУ совершили двойное убийство в Харьковской области

Двое дезертиров ВСУ задержаны за двойное убийство в Харьковской области, у них нашли оружие и боеприпасы.

Источник: Аргументы и факты

Украинские дезертиры совершили двойное убийство в Харьковской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По данным полиции, двое военнослужащих самовольно покинули часть с оружием в начале января.

Злоумышленники убили двух мужчин в Чугуевском районе.

Задержанными оказались 38-летний житель Коростеня и 26-летний уроженец Днепропетровска.

При обысках у них обнаружили автомат, штурмовую винтовку, магазины и 174 патрона.

Как уточнили правоохранители, сами подозреваемые рассказали о преступлении своим знакомым, после чего полиция обнаружила тела погибших.

Один из убитых числился пропавшим с января, второй также являлся дезертиром.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обращении с оружием и умышленном убийстве.

Ранее сообщалось, что во Львовской области задержали военнослужащего пограничной службы, который продавал незаконный выезд за границу за $30 тыс.