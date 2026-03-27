Дезертиры ВСУ совершили двойное убийство в Харьковской области

Украинские дезертиры совершили двойное убийство в Харьковской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
По данным полиции, двое военнослужащих самовольно покинули часть с оружием в начале января.
Злоумышленники убили двух мужчин в Чугуевском районе.
Задержанными оказались 38-летний житель Коростеня и 26-летний уроженец Днепропетровска.
При обысках у них обнаружили автомат, штурмовую винтовку, магазины и 174 патрона.
Как уточнили правоохранители, сами подозреваемые рассказали о преступлении своим знакомым, после чего полиция обнаружила тела погибших.
Один из убитых числился пропавшим с января, второй также являлся дезертиром.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обращении с оружием и умышленном убийстве.
Ранее сообщалось, что во Львовской области задержали военнослужащего пограничной службы, который продавал незаконный выезд за границу за $30 тыс.