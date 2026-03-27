В Кривом Роге вновь произошли взрывы

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Взрывы снова произошли в городе Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Другие подробности не приводятся. В настоящее время в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Ранее издание «Общественное» также сообщало о взрывах в городе. Уточнялось, что в регионе действует режим воздушной тревоги, а также сирены звучали в Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

В новость внесены изменения (23:00 мск) — добавлена информация о новых взрывах.

