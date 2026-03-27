Рабочий погиб, упав в шахту лифта с высоты третьего этажа на севере Москвы

Рабочий упал в шахту лифта с высоты третьего этажа на стройке жилого комплекса на Выборгской улице на севере столицы. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщило агентство городских новостей «Москва».
В публикации уточнили, что он погиб.
В этот же день мужчина погиб во время работы на строительном объекте в районе Московоречье-Сабурово в Москве. Его засыпало землей в котловане.
19 марта другой рабочий скончался на стройке на Производственной улице в Москве. Мужчина упал в шахту лифта с 10-го этажа. Инцидент произошел при строительстве жилого комплекса на Производственной улице.
3 марта молодой человек, работавший на стройке в поселении Михайлово-Ярцевское в Новой Москве, погиб после падения с высоты на объекте.