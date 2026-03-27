В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации

Речь идет о трех селах Золочевского района.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена еще в трех населенных пунктах Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщил на брифинге глава областной администрации Олег Синегубов.

«[Эвакуацию] уже объявили. На последнем заседании Совета обороны было принято решение о принудительной эвакуации детей. Если не ошибаюсь, 24 ребенка мы должны эвакуировать», — цитирует его издание «Общественное. Новости».

В областной администрации сообщили изданию, что речь идет о трех селах Золочевского района: Макарово, Лютовка и Светличное.

Местные власти на Украине объявляют об эвакуации довольно часто из-за приближения линии фронта. По последним данным министерства развития общин и территорий, за девять месяцев из прифронтовых регионов были эвакуированы более 178 тыс. жителей. 2 марта Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий принудительно эвакуировать детей с территории активных боевых действий без согласия родителей.