ТАСС: самолет ВВС США совершает аварийную посадку в Турции

Boeing C-17A Globemaster III, взлетевший в районе греческого острова Кос, подал сигнал бедствия.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Транспортный самолет, принадлежащий ВВС США, совершает аварийную посадку в Турции. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

«Самолет Boeing C-17A Globemaster III, взлетевший в районе греческого острова Кос, подал сигнал бедствия, находясь в воздушном пространстве Турции, и сейчас идет на посадку», — сказал собеседник агентства, не уточнив причины, по которым на борту была объявлена нештатная ситуация, требующая немедленного приземления. По его словам, самолет совершил свой первый полет около 20 лет назад.

Данные о том, что самолет подал сигнал бедствия, подтверждаются также и онлайн-системами мониторинга мирового авиатрафика. Они зафиксировали подачу экипажем кода «7700», говорящего об аварийной ситуации на борту.

