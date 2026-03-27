Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Харьковской области мобилизовали двух монахов УПЦ

Сотрудники ТЦК ворвались в мужской монастырь в Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области сотрудники ТЦК и Службы безопасности Украины (СБУ) похитили двух монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Союз православных журналистов.

Инцидент произошел в мужском монастыре УПЦ в честь Песчанской иконы Пресвятой Богородицы в городе Изюме. Сотрудники ТЦК и СБУ ворвались в обитель. Они схватили, а затем увезли архимандрита Леонтия и иеромонаха Арсения. Их доставили в отдел территориального центра комплектования.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники ТЦК похитили местную жительницу вместе с ее годовалым ребенком во время принудительной мобилизации супруга.

До этого момента появилась информация, что в Днепропетровске военкомы попытались мобилизовать депутата от правящей на Украине партии «Слуга народа».