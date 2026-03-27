В Харьковской области мобилизовали двух монахов УПЦ

В Харьковской области сотрудники ТЦК и Службы безопасности Украины (СБУ) похитили двух монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Союз православных журналистов.
Инцидент произошел в мужском монастыре УПЦ в честь Песчанской иконы Пресвятой Богородицы в городе Изюме. Сотрудники ТЦК и СБУ ворвались в обитель. Они схватили, а затем увезли архимандрита Леонтия и иеромонаха Арсения. Их доставили в отдел территориального центра комплектования.
Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники ТЦК похитили местную жительницу вместе с ее годовалым ребенком во время принудительной мобилизации супруга.
До этого момента появилась информация, что в Днепропетровске военкомы попытались мобилизовать депутата от правящей на Украине партии «Слуга народа».