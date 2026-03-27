Фигуристку Викторию Синицину госпитализировали после выступления с раной на ноге

Российскую фигуристку Викторию Синицину доставили в больницу после выступления с раной на ноге. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил Telegram-канал «112».
— Во время шоу спортсменке коньком по ноге проехался ее партнер Никита Кацалапов, — говорится в публикации.
Уточняется, что она получила рваную рану голени.
