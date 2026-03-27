В Кривом Роге повреждена промышленная и энергетическая инфраструктура

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Объекты промышленной и энергетической инфраструктуры получили повреждения после серии взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городского совета обороны Александр Вилкул.
Подробностей об объектах не приводится.
Перед этим сообщалось о взрывах в городе. В Днепропетровской области продолжает действовать воздушная тревога. Сирены также работают в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
