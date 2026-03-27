Над Московской областью и семью регионами РФ сбили 52 дрона за три часа

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника за три часа над регионами России, включая Московскую область. Атаку отражали с 20:00 до 23:00 по московскому времени 27 марта.

Источник: Life.ru

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Дроны ликвидировали над территорией Республики Крым, Московского региона, а также Ростовской, Воронежской, Смоленской, Белгородской, Курской и Брянской областей.

Ранее Правительство Ленинградской области перешло на круглосуточный режим работы. Это связано с ежедневными атаками беспилотников, которые продолжаются в регионе с 22 марта. Сейчас область работает в режиме повышенной готовности из-за масштабных ударов вражеских БПЛА по промышленным объектам и транспортной инфраструктуре.

