Силы ПВО за три часа сбили 52 украинских беспилотника над регионами России

Российские войска с 21 по 27 марта нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины. Об этом ранее передали в Минобороны России. Так, в результате операции были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры и цеха производства дистанционно управляемых катеров.