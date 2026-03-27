Силы ПВО за три часа сбили 52 украинских беспилотника над регионами России

Средства противовоздушной обороны за три часа ликвидировали 52 украинских дрона над российскими регионами. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— С 20:00 до 23:00 по московскому времени средства ПВО уничтожили 52 беспилотника ВСУ над Смоленской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской, Белгородской областями, Московским регионом и Крымом, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Российские войска с 21 по 27 марта нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины. Об этом ранее передали в Минобороны России. Так, в результате операции были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры и цеха производства дистанционно управляемых катеров.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что в ходе спецоперации произошло резкое «обострение тыловой войны». ВСУ нарастили количество ударов.