Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за три часа сбили 52 украинских беспилотника над регионами России

Средства противовоздушной обороны за три часа ликвидировали 52 украинских дрона над российскими регионами. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— С 20:00 до 23:00 по московскому времени средства ПВО уничтожили 52 беспилотника ВСУ над Смоленской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской, Белгородской областями, Московским регионом и Крымом, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Российские войска с 21 по 27 марта нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины. Об этом ранее передали в Минобороны России. Так, в результате операции были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры и цеха производства дистанционно управляемых катеров.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что в ходе спецоперации произошло резкое «обострение тыловой войны». ВСУ нарастили количество ударов.

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник также считает, что заводы и предприятия, находящиеся на территории Евросоюза, производящие БПЛА для ВСУ, должны быть уничтожены.

