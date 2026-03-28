Мужчина поступил в больницу с ОРВИ и умер из-за пробитой артерии в Геленджике

В одну из больниц Краснодарского края в городе Геленджик поступил пациент с ОРВИ. Однако, позднее он скончался из-за пробитой артерии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
После вскрытия было установлено, что у мужчины были пробиты вена и сонная артерия. Это спровоцировало обильную кровопотерю, за которой последовал шок и остановка работы сердца.
Родственники умершего считают, что медики якобы нанесли повреждения пациенту во время установки катетера. Также родня погибшего утверждает, что до капельницы, состояние мужчины якобы было не тяжелым.
Однако, врачи утверждают, что мужчина скончался из-за анафилактического шока, который был спровоцирован приемом антибиотиков.
Следователи организовали проверку по факту смерти пациента.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, 37-летний пациент частной клиники в Кемерове скончался после введения психотропных препаратов. Следователи установили, что клиника не имела лицензии на оказание соответствующих услуг. Было возбуждено уголовное дело.