Уиткофф: США надеются провести возможные переговоры с Ираном на этой неделе

Соединенные Штаты рассчитывают на проведение нового раунда переговоров с Ираном уже в ближайшие дни. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
По его словам, в Вашингтоне ожидают, что соответствующие встречи могут состояться до конца текущей недели. Он отметил, что американская сторона надеется на позитивное развитие переговорного процесса.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потерял интерес к операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана и хочет говорить на другие темы.