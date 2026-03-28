Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф: США надеются провести возможные переговоры с Ираном на этой неделе

Соединенные Штаты рассчитывают провести новый раунд переговоров с Ираном на этой неделе.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты рассчитывают на проведение нового раунда переговоров с Ираном уже в ближайшие дни. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

По его словам, в Вашингтоне ожидают, что соответствующие встречи могут состояться до конца текущей недели. Он отметил, что американская сторона надеется на позитивное развитие переговорного процесса.

Заявление прозвучало во время выступления на форуме в Майами, где Уиткофф подчеркнул заинтересованность США в продолжении диалога с Тегераном.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потерял интерес к операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана и хочет говорить на другие темы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше