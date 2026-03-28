Экс-замминистра обороны Иванов начал сотрудничать со следствием

«Обвиняемый подписал досудебное соглашение о сотрудничестве с условием, что вмененные ему преступления следствие квалифицирует как злоупотребление должностными полномочиями», — приводит комментарий источника ТАСС.
Следствие обвиняет Иванова в получении взяток в особо крупном размере, отмывании денег и незаконном хранении оружия. Сам фигурант и его адвокаты изучили материалы дела по трём эпизодам второго уголовного дела. В ближайшее время материалы направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Напомним, Тимур Иванов попал под арест в апреле 2024 года по подозрении в коррупции. Ему вменили получение взятки на сумму 4,1 миллиарда рублей. В июле 2025 года суд приговорил экс-чиновника к 13 годам колонии общего режима с лишением государственных наград. В августе того же года против него завели новое уголовное дело о хранении оружия. В феврале 2026 года Иванов через суд попытался обязать Минобороны отправить его в зону специальной военной операции, но военкомат отказал. Недавно судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания средств с бывшего замминистра.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.