Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 28 марта, сообщил, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили украинский дрон на подлете к столице.
— Силами ПВО был ликвидирован беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он на своей странице в MAX.
27 марта средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 ликвидировали 52 украинских дрона над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Беспилотники были уничтожены в небе над Смоленской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской, Белгородской областями и Крымом.
26 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал, что в небе над Киришским районом региона силы ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ. В результате падения обломков дронов объекты промышленной зоны получили повреждения.
Российские войска с 21 по 27 марта нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины. Об этом ранее передали в Минобороны России. Так, в результате операции были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры и цеха производства дистанционно управляемых катеров.