ПВО сбила беспилотник на подлёте к Москве ночью 28 марта

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

По его словам, дрон был сбит после полуночи по московскому времени. Обломки упали на землю, на месте работают экстренные службы, которые проверяют территорию и устраняют последствия.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент уточняется. Специалисты продолжают обследование района падения.

Ранее Life.ru писал, что вечером силы ПВО за считанные часы отразили очередную атаку со стороны ВСУ: 52 беспилотника были уничтожены над разными регионами России, включая Подмосковье. Дроны пытались прорваться сразу с нескольких направлений.

