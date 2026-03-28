ПВО сбила беспилотник на подлёте к Москве ночью 28 марта

По его словам, дрон был сбит после полуночи по московскому времени. Обломки упали на землю, на месте работают экстренные службы, которые проверяют территорию и устраняют последствия.
Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент уточняется. Специалисты продолжают обследование района падения.
Ранее Life.ru писал, что вечером силы ПВО за считанные часы отразили очередную атаку со стороны ВСУ: 52 беспилотника были уничтожены над разными регионами России, включая Подмосковье. Дроны пытались прорваться сразу с нескольких направлений.
