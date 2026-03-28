Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран заявил об ударе США и Израиля по АЭС «Бушер»

Организация по атомной энергии Ирана заявила, что АЭС «Бушер» стала целью удара США и Израиля. Снаряд, выпущенный по объекту, попал на территорию электростанции, однако, по данным организации, к каким-либо разрушениям атака не привела. Пострадавших нет.

Источник: Reuters

Снаряд упал около 23:40 по местному времени (22:40 мск). «Нападение на мирные ядерные объекты является явным нарушением международного права и серьезной угрозой для безопасности региона», — написала пресс-служба организации в соцсети X.

Иран уже в третий раз заявляет о том, что «Бушер» становится целью ударов США и Израиля. В предыдущий раз атомная организация заявила об этом 24 марта, до этого об атаке сообщалось 17 числа. «Росатом» эвакуировал часть сотрудников, работающих на АЭС. 25 марта глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что на объекте остаются около 300 россиян.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше