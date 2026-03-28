Иран заявил об ударе США и Израиля по АЭС «Бушер»

Иран уже в третий раз заявляет о том, что «Бушер» становится целью ударов США и Израиля. В предыдущий раз атомная организация заявила об этом 24 марта, до этого об атаке сообщалось 17 числа. «Росатом» эвакуировал часть сотрудников, работающих на АЭС. 25 марта глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что на объекте остаются около 300 россиян.