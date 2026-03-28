Уголовное дело возбудили после обнаружения тела младенца на свалке в Дагестане

Тело младенца обнаружили в открытой местности в пригороде Хасавюрта в Республике Дагестан. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве новорожденного. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в прокуратуре региона.
Прокуратура контролирует ход расследования дела и установление обстоятельств произошедшего.
Позже СУ СК России по Дагестану сообщило, что тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили в четверг, 26 марта, на территории мусорной свалки в местности Аркабаш, передает РИА Новости.
Жительница города Котовска в Тамбовской области родила ребенка, после чего завернула его в простыню и плотный полимерный пакет, а потом отнесла его в лес вблизи ее дома. На следующий день пакет с телом нашла местная жительница, и женщину поместили под домашний арест. Об 20 февраля сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.