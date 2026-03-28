Уголовное дело возбудили после обнаружения тела младенца на свалке в Дагестане

Жительница города Котовска в Тамбовской области родила ребенка, после чего завернула его в простыню и плотный полимерный пакет, а потом отнесла его в лес вблизи ее дома. На следующий день пакет с телом нашла местная жительница, и женщину поместили под домашний арест. Об 20 февраля сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.