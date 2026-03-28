Чемпионку мира по фигурному катанию порезали коньком на ледовом шоу

Telegram-канал Sport Baza сообщил о травме, полученной чемпионкой мира по фигурному катанию Викторией Синициной. Инцидент произошел во время ледового шоу, проходившего в «Навка Арене» в Москве.
По информации канала, порез коньком спортсменке нанес ее партнер по танцевальному дуэту и супруг Никита Кацалапов.
Напомним, что Синицина и Кацалапов являются серебряными и бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года в личных соревнованиях и командном турнире соответственно. Пара также завоевывала титулы чемпионов Европы и мира. Спортсмены состоят в браке.
Ранее сообщалось, что перед полуфинальным стыковым матчем европейской квалификации чемпионата мира 2026 года против Швеции сборная Украины по футболу подверглась ограблению.
