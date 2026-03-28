Собянин: Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский БПЛА, который направлялся в сторону Москвы. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Сбит еще один вражеский беспилотник при попытке атаковать Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он на своей странице в MAX.

27 марта средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 ликвидировали 52 украинских дрона над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Беспилотники были уничтожены в небе над Смоленской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской, Белгородской областями и Крымом.

26 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал, что в небе над Киришским районом региона силы ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ. В результате падения обломков дронов объекты промышленной зоны получили повреждения.

Российские войска с 21 по 27 марта нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины. Об этом ранее передали в Минобороны России. Так, в результате операции были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры и цеха производства дистанционно управляемых катеров.

