ПВО сбила второй летевший на Москву дрон с начала ночи

Российские силы противовоздушной обороны сбили ещё один украинский беспилотник, который летел в сторону Москвы. С начала суток 28 марта это уже второй подбитый на подлёте к столице БПЛА. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один БПЛА», — написал мэр в своём канале в Max в 1:59 ночи.

По данным столичных властей, на месте падения обломков беспилотника уже работают сотрудники экстренных служб Москвы.

Напомним, сообщение о ликвидации первого дрона ВСУ на подлёте к столице появилось сразу после полуночи. Обломки также упали на землю, куда сразу направили экспертов. О других последствиях информации пока не было.

