Житель Геленджика умер в больнице после капельницы во время лечения ОРВИ

В Геленджике Краснодарского края мужчина попал в больницу с ОРВИ в ноябре прошлого года и умер из-за пробитой артерии во время капельницы. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил Telegram-канал Baza.
Вскрытие показало, что у 26-летнего пациента были пробиты вена и сонная артерия, из-за чего началась обильная кровопотеря, которая привела к шоку и остановке сердца. По версии родственников, врачи якобы нанесли травму мужчине во время установки катетера для капельницы в шею.
— После капельницы у пациента резко упало давление, и его перевели в реанимацию. Всю ночь близкие ждали новостей у больницы. Медики уверяли их, что мужчина в порядке и на следующий день его переведут в обычную палату. Но утром он скончался, — говорится в публикации.
Медики предположили, что смерть наступила из-за анафилактического шока, возникшего из-за приема антибиотика. Родные погибшего при этом утверждают, что перед тем, как пациенту поставили капельницу, его состояние не было тяжелым.
Утверждается, что видеозаписи с инфекционного отделения пропали. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящее время следователи изъяли жесткие диски с компьютеров клиники, чтобы попытаться восстановить с них данные.
На Камчатке следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 24-летней женщины и ее ребенка в родильном отделении Усть-Камчатской районной больницы. Об этом 27 марта сообщило управление СК РФ по региону.