Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Несколько взрывов прогремело в Вязьме Смоленской области

Несколько взрывов прозвучало в районе города Вязьмы Смоленской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских дронов. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил Telegram-канал Shot.

Несколько взрывов прозвучало в районе города Вязьмы Смоленской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских дронов. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что было слышно несколько взрывов около 00:20. По словам очевидцев, от громких звуков сработала сигнализация у автомобилей. В одном из районов виден небольшой пожар около жилого дома, — сказано в публикации.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

27 марта средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 ликвидировали 52 украинских дрона над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Беспилотники были уничтожены в небе над Смоленской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской, Белгородской областями и Крымом.

26 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал, что в небе над Киришским районом региона силы ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ. В результате падения обломков дронов объекты промышленной зоны получили повреждения.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше