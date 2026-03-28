Shot: Несколько взрывов прогремело в Вязьме Смоленской области

Несколько взрывов прозвучало в районе города Вязьмы Смоленской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских дронов. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что было слышно несколько взрывов около 00:20. По словам очевидцев, от громких звуков сработала сигнализация у автомобилей. В одном из районов виден небольшой пожар около жилого дома, — сказано в публикации.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
27 марта средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 ликвидировали 52 украинских дрона над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Беспилотники были уничтожены в небе над Смоленской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской, Белгородской областями и Крымом.
26 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал, что в небе над Киришским районом региона силы ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ. В результате падения обломков дронов объекты промышленной зоны получили повреждения.