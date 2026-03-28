Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране сообщили о гибели людей из-за удара по жилому дому в Зенджане

Пять мирных жителей погибли в результате авиаудара по жилому дому в иранском городе Зенджан.

Источник: Аргументы и факты

В иранском городе Зенджан в результате авиаудара по жилому дому погибли пять мирных жителей. Инцидент произошел ночью, сообщили в городской администрации.

Заместитель мэра города уточнил, что в результате удара пострадали еще семь человек, которые были госпитализированы с различными травмами.

По его словам, все пострадавшие получили медицинскую помощь в ближайшей больнице.

Ранее иранская государственная телерадиокомпания проинформировала, что Вооружённые силы Ирана нанесли ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln).

