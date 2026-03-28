В Иране сообщили о гибели людей из-за удара по жилому дому в Зенджане

В иранском городе Зенджан в результате авиаудара по жилому дому погибли пять мирных жителей. Инцидент произошел ночью, сообщили в городской администрации.
Заместитель мэра города уточнил, что в результате удара пострадали еще семь человек, которые были госпитализированы с различными травмами.
По его словам, все пострадавшие получили медицинскую помощь в ближайшей больнице.
Ранее иранская государственная телерадиокомпания проинформировала, что Вооружённые силы Ирана нанесли ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln).
