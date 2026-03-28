Спасатели в Москве эвакуировали девочку со льдины на озере Черное

Спасатели эвакуировали девочку со льдины на озере Черное в Москве. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
— На озере Черное трое детей провалились по лед, двое из них выбрались на берег самостоятельно. Одна девочка осталась на льдине. По прибытии пожарные в гидрокостюмах с помощью спинального щита эвакуировали ее со льдины, — сказано в Telegram-канале департамента.
Уточняется, что детей передали работникам скорой помощи.
Семилетний мальчик провалился под лед и погиб на реке Туба в Минусинском муниципальном округе на юге Красноярского края. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по региону. Согласно предварительным данным, ребенок провалился под лед днем 25 марта — в этот день он вместе со сверстником отправился кататься на велосипедах в селе Городок.
18 марта две девочки возрастом девять и 10 лет провалились под лед во время прогулки с собаками на озере в парке Макса Ашмана в Калининграде. Очевидцам удалось вытащить девочек до прибытия специалистов.