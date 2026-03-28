Спасатели в Москве эвакуировали девочку со льдины на озере Черное

Семилетний мальчик провалился под лед и погиб на реке Туба в Минусинском муниципальном округе на юге Красноярского края. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по региону. Согласно предварительным данным, ребенок провалился под лед днем 25 марта — в этот день он вместе со сверстником отправился кататься на велосипедах в селе Городок.