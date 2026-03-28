На Кипре подорвали кафе бизнесмена из России Дмитрия Пунина

Это не первый удар по бизнесу Пунина. До этого злоумышленники подожгли его люксовые автомобили и винный бутик. Следствие рассматривает версию, что серия провокаций может быть связана с убийством знакомого предпринимателя — авторитетного фигуранта местной криминальной среды Ставроса Демостенуса, который также возглавлял футбольный клуб «Кармиотисса». Примечательно, что взрыв произошёл в день, когда должно было состояться судебное заседание по делу о его гибели.