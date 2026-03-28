На Кипре подорвали кафе бизнесмена из России Дмитрия Пунина

Неизвестные заложили самодельное взрывное устройство, пытаясь уничтожить кафе. Уже на следующий день полиция задержала двух подозреваемых, сейчас их проверяют на причастность к произошедшему.
Это не первый удар по бизнесу Пунина. До этого злоумышленники подожгли его люксовые автомобили и винный бутик. Следствие рассматривает версию, что серия провокаций может быть связана с убийством знакомого предпринимателя — авторитетного фигуранта местной криминальной среды Ставроса Демостенуса, который также возглавлял футбольный клуб «Кармиотисса». Примечательно, что взрыв произошёл в день, когда должно было состояться судебное заседание по делу о его гибели.
Пунин переехал на Кипр в 2019 году и за несколько лет выстроил там масштабный бизнес от ресторанов и фастфуда до концертных площадок. В 2025 году он попал под санкции Украины из-за связей с онлайн-казино.
Недавно там задержали группу «Каспийский груз», которая попыталась въехать в страну под видом туристов, чтобы дать концерт. В итоге выступление сорвалось в последний момент, а сотни зрителей остались без шоу и с возвратами билетов.
