Shot: Серия взрывов прогремела над Ярославлем

Серия взрывов прозвучала над Ярославлем. Очевидцы сообщили о работе сил противовоздушной обороны по украинским БПЛА и ярких вспышках в небе. Об этом в субботу, 28 марта, написал Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что было слышно три-пять громких взрыва в южных и центральных районах Ярославля в 02:53. По словам очевидцев, перед этим они слышали «мерзкое жужжание двигателя в небе». Предварительно, силы ПВО отработали по беспилотникам-камикадзе ВСУ. Также жители видели вспышки в небе, — сказано в публикации.
На данный момент официальной информации о разрушениях на земле и пострадавших не поступало.
Ранее несколько взрывов прозвучало в районе города Вязьмы Смоленской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских БПЛА. Об этом написал Telegram-канал Shot.
27 марта средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 ликвидировали 52 украинских дрона над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Беспилотники были уничтожены в небе над Смоленской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской, Белгородской областями и Крымом.