В Ярославской области объявили беспилотную опасность

Губернатор региона Михаил Евраев призвал жителей сохранять спокойствие.

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности ввели на территории Ярославской области. Об этом губернатор региона Михаил Евраев написал в Max.

«В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице, покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — отметил он.

Евраев добавил, что учреждения региона работают в штатном режиме.