В Якутии в ДТП пострадали два ребенка

ЯКУТСК, 28 марта. /ТАСС/. Пять человек, в том числе два ребенка, госпитализированы в Якутии после ДТП на трассе «Вилюй» с участием двух машин. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.
«В Вилюйском районе на 365-м км ФАД “Вилюй” водитель 2004 года рождения, не справившись с управлением автомобилем Toyota Wish, выехав на встречную полосу, совершил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai», — говорится в сообщении.
В результате ДТП госпитализированы с травмами водитель Toyota, пассажиры: женщина 1995 года рождения, девушка 2007 года рождения, двое детей 2016 и 2017 годов рождения.