Жители слышали около 10 взрывов над городом. Над одним из районов виден густой дым. Официальной информации о пострадавших нет. Работают экстренные службы.
Обломки беспилотника упали рядом с жилым домом в Ярославле. Видео © Telegram / SHOT.
Также взрывы прозвучали в районе города Вязьма Смоленской области. По словам очевидцы, после громких звуков сработала сигнализация у автомобилей. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны сбили ещё один украинский беспилотник, который летел в сторону Москвы. С начала суток 28 марта это уже второй подбитый на подлёте к столице БПЛА.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.