Обломки беспилотника упали рядом с жилым домом в Ярославле

В ночь на субботу несколько регионов России подверглись атакам беспилотников. Обломки дрона рухнули рядом с жилым домом в Ярославле, пишет SHOT. Очевидцы сообщают о повреждённой пристройке, в которой находится продуктовый магазин. В данный момент информации о пострадавших нет.

Жители слышали около 10 взрывов над городом. Над одним из районов виден густой дым. Официальной информации о пострадавших нет. Работают экстренные службы.

Обломки беспилотника упали рядом с жилым домом в Ярославле. Видео © Telegram / SHOT.

Также взрывы прозвучали в районе города Вязьма Смоленской области. По словам очевидцы, после громких звуков сработала сигнализация у автомобилей. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны сбили ещё один украинский беспилотник, который летел в сторону Москвы. С начала суток 28 марта это уже второй подбитый на подлёте к столице БПЛА.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше