Двух подростков сняли с крыши дома на востоке Москвы

«Информация о нахождении посторонних на кровле жилого дома в Тюменском проезде поступила специалистам из социальных сетей. Для проверки сигнала сотрудники выехали на место, где обнаружили двух 14-летних девочек. По предварительным данным, подростки поднялись на крышу, чтобы сделать фотографии. Сотрудники “Московской безопасности” вызвали наряд полиции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие сотрудники ОМВД России по району Богородское сопроводили девочек в подразделение по делам несовершеннолетних. С ними и их родителями проведена профилактическая беседа.
«Кровля жилого дома относится к объектам повышенной опасности. Важно своевременно реагировать на подобные сигналы и предотвращать ситуации, которые могут привести к травмам», — добавили в учреждении.