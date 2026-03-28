Двух подростков сняли с крыши дома на востоке Москвы

В районе Богородское две девочки-подростка поднялись на крышу жилого дома, чтобы сделать селфи. Сотрудники ГКУ «Московская безопасность» вызвали полицию, которая впоследствии провела с детьми и их родителями профилактическую беседу, сообщили в пресс-службе учреждения.

Источник: РИА "Новости"

«Информация о нахождении посторонних на кровле жилого дома в Тюменском проезде поступила специалистам из социальных сетей. Для проверки сигнала сотрудники выехали на место, где обнаружили двух 14-летних девочек. По предварительным данным, подростки поднялись на крышу, чтобы сделать фотографии. Сотрудники “Московской безопасности” вызвали наряд полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие сотрудники ОМВД России по району Богородское сопроводили девочек в подразделение по делам несовершеннолетних. С ними и их родителями проведена профилактическая беседа.

«Кровля жилого дома относится к объектам повышенной опасности. Важно своевременно реагировать на подобные сигналы и предотвращать ситуации, которые могут привести к травмам», — добавили в учреждении.