Курьер напал на женщину с собачкой во Владивостоке

Во Владивостоке молодой человек атаковал женщину с собакой из газового пистолета в микрорайоне Снеговая Падь, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

О происшествии женщина пишет в telegram-канал микрорайона. По словам местной жительницы, 27 марта около 17:30 она выгуливала свою собаку породы французский бульдог возле школы № 82. Курьер с рюкзаком для переноски еды в расцветке одного из популярных сервисов доставки находился на соседнем участке, женщину с собачкой и курьера разделял забор.

Как утверждает женщина, молодой человек, поравнявшись с собакой, неожиданно достал газовый пистолет и несколько раз выстрелил в неё и в животное, затем убежал. В момент нападения собака, по словам хозяйки, не обращала внимания на курьера, а обнюхивала землю.

Женщине перцовка попала в лицо, но медицинская помощь ей не потребовалась, достаточно было умыться и промыть глаза. Собака пострадала сильнее, её отвезли в ветеринарную клинику.

Пока гражданка не планирует обращаться в правоохранительные органы, но предупреждает соседей по микрорайону о возможном столкновении с психически неуравновешенным курьером.